Mercato - PSG : Pour Mbappé, Leonardo a planté le décor avec Pochettino !

Publié le 13 avril 2021 à 10h45 par Th.B.

Pépite et star du PSG, Kylian Mbappé serait un dossier plus que prioritaire aux yeux du comité de direction. Les dirigeants auraient d’ailleurs partagé à Mauricio Pochettino leur détermination pour la prolongation du champion du monde. Explications.

Kylian Mbappé pourrait décider de s’en aller à l’occasion du prochain mercato, soit à une saison de l’expiration de son contrat au PSG en choisissant de ne pas le prolonger. Et à en croire la presse ibérique, l’attaquant du Paris Saint-Germain refuserait de répondre favorablement aux propositions de ses dirigeants selon La Cadena SER et le journaliste Josep Pedrerol entre autres. L’objectif de Mbappé serait de signer au Real Madrid à l’intersaison. le10sport.com vous confirmait la tendance le 8 avril en expliquant que le champion du monde mène une réflexion différente de celle de son compère d’attaque Neymar au sujet de son avenir au PSG. Cependant, à Paris, on n’aurait clairement pas baissé les bras.

Pochettino aurait reçu des garanties pour Mbappé !