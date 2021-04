Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Barça, on a pris une grande décision pour Neymar !

Publié le 13 avril 2021 à 10h15 par T.M.

Alors que le retour de Neymar au FC Barcelone fait à nouveau la Une de l’actualité, chez les Blaugrana, on a tenu à apporter de grosses précisions à ce sujet.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar était parti pour prolonger avec le club de la capitale. Mais désormais, cela ne serait plus forcément le cas. En effet, selon certains médias, notamment en Espagne, le Brésilien aurait tout mis en stand-by, afin de faciliter son retour au FC Barcelone. En effet, afin d’éviter un départ libre dans un an, le PSG pourrait être contraint de vendre Neymar cet été. Dans cette situation, la porte pourrait donc être ouverte pour Joan Laporta et les Blaugrana. Mais l’intérêt est-il vraiment réciproque ?

Le Barça a d’autres priorités !

Parti du FC Barcelone en 2017, Neymar n’a jamais oublié le club catalan. Et après avoir fait le forcing en 2019 pour revenir, il pourrait donc en refaire de même cet été. Toutefois, cette fois, le Barça pourrait ne pas être si réceptif que cela. En effet, comme l’a révélé Mundo Deportivo, chez les Blaugrana, on assurerait que la priorité n’est pas de faire revenir Neymar, mais bel et bien de recruter un numéro 9 avec Erling Braut Haaland comme objectif numéro 1. A voir maintenant si recruter le buteur norvégien du Borussia Dortmund sera bel et bien possible tant les chiffres de l’opération pourraient grimper très haut…