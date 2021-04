Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar va toucher le pactole avec sa prolongation !

Publié le 13 avril 2021 à 8h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Neymar se dirige doucement mais surement vers une prolongation.

Tout roule pour Neymar. Alors qu’il a fait des pieds et des mains pour quitter le Paris Saint-Germain en 2019, le Brésilien semble plus heureux que jamais. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que sa prolongation est imminente, avec un nouveau contrat qui le liera désormais au PSG jusqu’en 2026. Une information confirmée par plusieurs médias et sources ces derniers jours, comme par Isabela Pagliari. « C'est un contrat énorme qu'il va signer. Il y a beaucoup de pages et quelques détails à régler » a expliqué la journaliste brésilienne, très proche de Neymar, d’après France Football . « Mais ils sont d'accords. Ce n'est qu'une question de timing. Ils attendent le bon moment pour l'annoncer. En tout cas, Neymar veut rester ».

Un « énorme » bonus lié à la Ligue des Champions pour Neymar