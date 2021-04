Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est fermée pour cette star réclamée par Pochettino…

Publié le 13 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Piste prise en considération par le PSG dans le cadre du prochain mercato, Harry Kane ne serait pas à portée de main de Mauricio Pochettino ou de quiconque au Paris Saint-Germain. Explications.

En cas de départ de Kylian Mbappé à l’intersaison, soit à un an de l’expiration de son contrat, Mauricio Pochettino aurait une petite idée en tête pour la succession du champion du monde tricolore. En effet, The Daily Mirror a assuré ces dernières semaines que l’entraîneur du PSG compterait combler le vide que laisserait Kylian Mbappé en le remplaçant par Harry Kane. Et le nom de l’attaquant de Tottenham n’a pas cessé d’être lié au PSG dernièrement. D'ailleurs, la clé de cette grande opération serait la Ligue des champions. Du point de vue du joueur du moins, mais la position de Tottenham serait claire et arrêtée.

« Ce que j’ai entendu du côté de Tottenham, c’est qu’ils n’ont nullement l’intention de le vendre »