Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour le départ de Neymar !

Publié le 13 avril 2021 à 5h00 par T.M.

A nouveau, l’avenir de Neymar fait énormément parler. Et alors qu’un départ du PSG est redevenu d’actualité pour le Brésilien, cela serait bien une possibilité…

Neymar sera-t-il encore un joueur du PSG la saison prochaine ? Dernièrement, la question ne se posait même pas tant il était assuré que le Brésilien allait prolonger avec le club de la capitale. Mais depuis quelques jours, le feuilleton autour de l’avenir de Neymar est reparti de plus belle étant donné qu’il aurait décidé de stopper toutes les discussions avec le PSG, ayant toujours l’envie de retourner au FC Barcelone afin d’évoluer avec Lionel Messi. Faut-il alors craindre un possible départ du joueur de 29 ans ? André Curry, ancien agent de Neymar, y croit.

« Pourquoi rester avec un joueur qui souhaite partir ? »