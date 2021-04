Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Pablo Longoria sur son arrivée à l’OM !

Publié le 13 avril 2021 à 4h45 par T.M.

L’été dernier, Pablo Longoria est arrivé à la tête de la direction sportive de l’OM. Un choix sur lequel s’est confié le désormais président marseillais.

Arrivé en 2016 à la tête de l’OM, Frank McCourt s’était alors entouré de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. En charge du sportif, l’Espagnol a fini par faire ses valises l’été dernier. Une nouvelle ère a alors débuté sur la Canebière et c’est Pablo Longoria qui est venu pallier ce départ, étant nommé « Head of Football ». Après avoir travaillé au sein de la direction sportive de la Juventus, Valence ou encore Sassuolo, Longoria a accepté le challenge proposé par l’OM. Et comme il l’a confié dans un entretien accordé à Twenty3 , il a été séduit par l’aspect sportif.

« Marseille offre un projet ambitieux »