Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé !

Publié le 13 avril 2021 à 9h10 par H.G.

Alors qu’il lui reste un peu plus d’un an de contrat au Paris Saint-Germain, la presse espagnole affirme ce mardi que Kylian Mbappé rejoindra à coup sûr le Real Madrid cet été.

Kylian Mbappé pourrait bien être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. En effet, s’il n’a pas prolongé son contrat expirant le 30 juin 2022 d’ici cet été, alors le club de la capitale sera contraint de vendre son attaquant français de 22 ans pour ne pas prendre le risque qu’il parte libre un an plus tard. Un scénario sur lequel miserait grandement le Real Madrid pour arracher la signature de Kylian Mbappé, le club madrilène rêvant de le recruter depuis des années afin d’en faire la tête de gondole de son projet. Et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, le plan des Merengue se déroulerait comme sur des roulettes, et ce alors que le10sport.com vous annonçait la semaine dernière que les négociations entre le PSG et son numéro 7 sont pour l’heure bloquées.

Kylian Mbappé attend que le PSG fixe un prix logique pour le laisser partir