Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola lance les festivités pour Erling Braut Haaland !

Publié le 13 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Erling Braut Haaland pourrait faire trembler le prochain mercato au vu des multiples intérêts dont il suscite. Et son agent Mino Raiola compte bien aller à l’encontre de la volonté du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid ? Le FC Barcelone ? Manchester City, Chelsea ou encore le PSG ? Les options sont nombreuses pour Erling Braut Haaland en marge du mercato estival. Néanmoins, et malgré la présence de Mino Raiola et de son père Alf-Inge Haaland en Espagne il y a peu dans le cadre d’entretiens avec le Barça et le Real Madrid, le Borussia Dortmund s’est montré clair via son directeur sportif Michael Zorc : Haaland, qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 n’est pas à vendre. Un choix que son agent Raiola respecte, mais qu’il n’entend pas vraiment suivre pour autant.

« Je respecte cet avis, mais cela ne veut pas dire automatiquement que je suis d’accord »