Mercato - PSG : Le Milan AC durcit le ton avec Donnarumma !

Publié le 13 avril 2021 à 1h45 par A.C.

Gianluigi Donnarumma, dont le contrat se termine en juin prochain, semble commencer à agacer les dirigeants du Milan AC.

C’est la deuxième fois que Gianluigi Donnarumma se retrouve dans cette situation. Le gardien de 22 ans est à seulement quelques mois de la fin de son contrat et, si la presse italienne assure qu’il souhaite rester au Milan AC, un accord semble encore loin. Ainsi, un départ est plus que possible. Car Donnarumma ne manque pas de pistes ! Leonardo rêverait toujours de pouvoir l’attirer au Paris Saint-Germain, tandis que la Juventus, le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League seraient en embuscade.

A Milan, on commence à grincer des dents