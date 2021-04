Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Ronaldo... Perez a définitivement tranché !

Publié le 12 avril 2021 à 21h00 par D.M.

A en croire la presse italienne, Cristiano Ronaldo voudrait retourner au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Mais l'attaquant portugais ne rentre pas forcément dans les plans de Florentino Perez, qui préfère miser sur Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo pourrait mettre fin à son aventure turinoise cet été. Déçu par les résultats de son équipe cette saison, l’attaquant se questionnerait sur son avenir et pourrait décider de claquer la porte notamment si la Juventus ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Et à en croire les informations de Calciomercato.it , Ronaldo aurait les idées claires puisqu’il souhaiterait retourner au Real Madrid, et ce malgré l’intérêt du PSG. Mais le club espagnol est-il prêt à accueillir l’international portugais, qui a porté les couleurs de la Casa Blanca entre 2009 et 2018 ?

Ronaldo ne rentrerait pas dans les plans du Real Madrid