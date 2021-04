Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste XXL pour oublier Kylian Mbappé ?

Publié le 13 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Pour Kylian Mbappé, l’avenir pourrait bel et bien s’écrire loin du PSG. Face à cela, Leonardo s’activerait en coulisse pour trouver un remplaçant au Français.

Du côté du PSG, la prolongation de Kylian Mbappé tarde à arriver. Alors que le Français n’a toujours pas donné sa réponse sur son avenir, la possibilité de le voir partir à la fin de la saison ne cesse d’augmenter. Tandis que Mbappé pourrait donc rejoindre le Real Madrid, Leonardo devra alors remplir une grosse mission, à savoir assurer la succession du champion du monde. Et pour cela, différents noms ont déjà été évoqués. Ce dimanche, Téléfoot évoquait notamment les pistes Lionel Messi, Harry Kane ou encore Mohamed Salah. Mais la liste ne s’arrêterait pas là…

Et maintenant Sancho ?