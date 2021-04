Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid veut tout rafler !

Publié le 13 avril 2021 à 14h45 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez prévoirait de profiter de l’absence d’un accord entre Kylian Mbappé et le PSG pour tenter sa chance avec le Français, au même titre que pour Erling Braut Haaland.

Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. C’est du moins le ressenti du présentateur d’ El Chiringuito Josep Pedrerol qu’il a communiqué dernièrement lors de l’émission diffusée sur les antennes de La Sexta . En plus de Kylian Mbappé, pour qui une prolongation de contrat n’a toujours pas été convenue avec les dirigeants du PSG, le Real Madrid prévoirait de faire coup double en s’attachant les services de l’autre grand nom en devenir du football européen en la personne d’Erling Braut Haaland. Et comme son agent Mino Raiola l’a fait savoir lundi à Sport1, un transfert du Borussia Dortmund serait une possibilité concrète. Président du Real Madrid, Florentino Pérez prévoirait de lancer les grandes manœuvres pour l’attaquant du PSG et du BvB .

Pérez « va opter pour Haaland et Mbappé » cet été !