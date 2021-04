Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Mbappé, Leonardo peut frapper fort !

Publié le 13 avril 2021 à 13h30 par Th.B.

Le PSG travaillerait d’arrache pied dans l’optique de trouver un terrain d’entente avec Kylian Mbappé au sujet d’une prolongation de contrat. En effet, le club de capitale aurait la ferme intention de conserver le champion du monde, mais en cas d’absence d’accord avec son clan, sa succession serait déjà toute tracée avec… Harry Kane !

« Nous serions heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux. Mais pour l’instant, nous devons nous concentrer sur la compétition ». Dans la foulée de la victoire du PSG sur la pelouse du Bayern Munich mercredi dernier pour le compte des 1/4 de finales aller de Ligue des champions (3-2), Leonardo faisait passer ce message au micro de Sky Deutschland . Cependant, entre temps, aucune avancée concrète n’est à noter et pire, le10sport.com vous a révélé quelques heures plus tard que la prolongation de contrat de Neymar était imminente lorsque celle pour Kylian Mbappé était particulièrement bloquée. De quoi permettre au Real Madrid de garder espoir pour le transfert de Mbappé à l’intersaison. Du côté du PSG, le remplaçant du champion du monde tricolore pourrait déjà être identifié par l’entraîneur Mauricio Pochettino et la direction sportive menée par Leonardo. Harry Kane serait l’élu, et cette tendance s’est confirmée ce mardi.

Pour oublier Mbappé, le PSG penserait à Kane

Et si c’était l’été du départ pour Harry Kane ? Au printemps 2020, l’international anglais profitait d’un live Instagram pour faire savoir qu’il ne comptait pas rester à Tottenham si le projet sportif n’était plus en adéquation avec ses attentes, bien qu’il soit particulièrement attaché au club. Si Tottenham échouait à remporter la League Cup à la fin du mois d’avril, ses chances de rafler un titre deviendraient quasi nulles. De quoi pousser Harry Kane vers la sortie ? Selon The Independent, Kane ferait le forcing pour un départ si les Spurs ne parvenaient pas à décrocher leur ticket pour la Ligue des champions. Et pour en revenir au PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé, Harry Kane serait l’attaquant recherché pour succéder au Français.

Le PSG en bonne position pour Harry Kane ?