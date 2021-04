Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’une star de Pochettino déjà acté par Leonardo ?

Publié le 13 avril 2021 à 13h15 par T.M.

Outre Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo doit également gérer le cas Mauro Icardi. Et le sort de l’attaquant du PSG pourrait déjà être scellé.

A quoi ressemblera le visage de l’attaque du PSG la saison prochaine ? Alors qu’Angel Di Maria a d’ores et déjà prolongé, le flou entoure les cas Neymar et Kylian Mbappé. Vont-ils prolonger ou vont-ils partir ? Telle est donc la question concernant les deux stars de Mauricio Pochettino. Et l’incertitude est également total concernant l’identité du futur numéro 9. Alors que Leonardo souhaiterait conserver Moise Kean, actuellement prêté par Everton, les rumeurs sont également nombreuses à propos de Mauro Icardi, sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG.

Un avenir loin du PSG !