Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Real Madrid… La mise au point du clan Mbappé !

Publié le 13 avril 2021 à 11h10 par T.M.

La réponse de Kylian Mbappé se fait toujours attendre concernant son avenir que ce soit au PSG ou ailleurs. Et ce mardi, l’entourage du Français a fait un point.

Alors que les semaines passent et la fin de saison se rapproche, l’incertitude est toujours totale concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG avait fait savoir qu’il était en pleine réflexion, mais le temps commence à être long. Tout le monde attend avec impatience le choix du Français qui se retrouve à un moment important de sa carrière. Alors que le PSG fait tout pour prolonger Mbappé, ce dernier, s’il refuse la proposition parisienne, pourrait être dans une position idéale pour s’en aller, notamment du côté du Real Madrid. Alors que veut faire le joueur de Mauricio Pochettino ?

Rien n’est encore fait