Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane prêt à dire stop ?

Publié le 13 avril 2021 à 21h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid est toujours en course pour rafler une nouvelle Ligue des champions ou Liga, Zinedine Zidane serait particulièrement irrité par le traitement qu’il a reçu cette saison. De quoi le pousser à prendre une grosse décision cet été ?

Malgré le sacre du Real Madrid en Liga la saison passée, Zinedine Zidane n’a pas bénéficié d’un traitement de faveur lors de cet exercice et a même été placé sur la sellette à en croire la presse ibérique. Et ce, à plusieurs reprises. Ces dernières semaines, la position d’entraîneur du Real Madrid du technicien français semble être moins fragilisée bien qu’un départ de Zidane soit escompté par certains médias alors que le principal intéressé a récemment ouvert la porte à un challenge en Italie, la Juventus gardant un oeil avisé sur sa situation. Mais pour le j journaliste Eduardo Inda, Zidane attendrait une année supplémentaire au Real Madrid afin de remplacer Didier Deschamps en 2022 à la tête de l’Équipe de France. Tout pourrait cependant encore basculer.

Zidane au bout du rouleau ?