Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or avec ce protégé de Raiola !

Publié le 13 avril 2021 à 21h45 par Th.B.

Bien que Chelsea soit dans le coup, le PSG aurait toutes ses chances dans la course à la signature de Gianluigi Donnarumma puisque le Milan AC lui chercherait un successeur.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Gianluigi Donnarumma sera libre de s’engager avec le club de son choix s’il ne trouvait pas d’ici-là un accord avec le Milan AC. Selon Calciomercato.com, il serait fort possible que le portier finisse par aller voir ailleurs puisque le Milan AC et son directeur technique Paolo Maldini, refuseraient de hausser leur offre de 8M€ de salaire par an comme Mino Raiola le réclamerait. Cette situation commencerait à agacer le Milan AC prêt à tourner la page à en croire la presse anglaise. Serait-ce la chance du PSG alors que Leonardo suivrait avec attention l’évolution de la situation de Donnarumma au Milan AC ? Pas complètement.

Le Milan cherche un successeur à Donnarumma !