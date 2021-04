Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle crucial joué par Zidane dans le dossier Mbappé ?

Publié le 13 avril 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que Florentino Pérez a été réélu sans surprise président du Real Madrid, Zinedine Zidane ne devrait pas être poussé vers la sortie par l’emblématique patron du club merengue, ce qui pourrait avoir une grande importance sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est encore loin d’un accord pour une prolongation comme vous l’a récemment révélé le10sport.com. L’international tricolore souhaite rester maître de son destin et ne veut pas s’engager sur une trop longue durée. De quoi arranger les affaires du Real Madrid, très attentif à la situation de l’attaquant au PSG. Florentino Pérez rêve de s’offrir Kylian Mbappé depuis son éclosion à l’AS Monaco, et le prochain mercato pourrait être le bon pour le président merengue. Et Zinedine Zidane devrait lui être d’une grande aide.

Avec Zidane, le Real Madrid maximise ses chances pour Mbappé