Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a fixé ses conditions pour Erling Haaland !

Publié le 13 avril 2021 à 14h10 par H.G.

Alors qu’Erling Haaland est annoncé dans le viseur du Real Madrid, le club de la capitale espagnole ne serait pas prêt à toutes les folies pour le recruter.

Auteur de très grandes performances avec le Borussia Dortmund depuis près d’un an et demi, Erling Haaland a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City sont fréquemment annoncés sur ses traces en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts afin de renforcer leur secteur offensif. Il faut dire que ce mercato estival sera le dernier au cours duquel la clause libératoire du Norvégien au Borussia Dortmund fixée à 75 M€ ne sera pas active, ce qui pourrait pousser le club de la Ruhr à le vendre pour taper le gros lot après l’avoir acheté seulement 20 M€ au RB Salzburg à l’hiver 2020.

Le Real Madrid sera le premier club à savoir le prix réclamé par le Borussia Dortmund