Mercato - ASSE : Un ancien de Ligue 1 dans les plans de Claude Puel ?

Publié le 13 avril 2021 à 16h10 par T.M.

Passé par Rennes, Kamil Grosicki pourrait bien retrouver la Ligue 1. En effet, du côté de l’ASSE, Claude Puel aurait coché son nom.

Dans le ventre mou du classement en Ligue 1, l’ASSE prépare déjà la saison prochaine. Pour Claude Puel, il faut donc identifier les besoins et les joueurs qui pourraient les combler, le tout avec des moyens réduits. En effet, les finances des Verts ne sont pas au top et il va donc falloir redoubler d’ingéniosité pour renforcer l’effectif stéphanois. Et si Puel veut bien évidemment continuer dans son projet basé sur la jeunesse à l’ASSE, il faut bien des joueurs expérimentés pour encadrer ce groupe. Et pour cela, l’entraîneur de 59 ans se tournerait vers l’Angleterre.

Grosicki de retour en Ligue 1 ?