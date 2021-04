Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La page Ramos sur le point d’être tournée ?

Publié le 14 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que les journées se succèdent sans que le Real Madrid ne parvienne à se rapprocher d’une prolongation de contrat, Sergio Ramos verrait son pourcentage de chances de prolonger considérablement se réduire, voire nul.

Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait décider de tourner une longue et riche page de sa carrière au cours du prochain mercato. La cause ? Son contrat à la Casa Blanca prendra fin le 30 juin et à ce jour, aucun accord, ne serait-ce que verbal, n’aurait été convenu entre le clan Ramos et les dirigeants du Real Madrid qui travaillent de leur côté sur l’arrivée de David Alaba. Et plus les semaines passent, plus il devient clair que Ramos pourrait finir par troquer la tunique du Real Madrid pour celle d’un autre club. Et c’est du moins la direction que le dossier Ramos serait en train de prendre.

Seulement 5% de chances qu’une prolongation ait lieu…