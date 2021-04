Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une terrible tendance se confirme pour Sergio Ramos…

Publié le 13 avril 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que son contrat au Real Madrid prendra fin le 30 juin prochain, Sergio Ramos se dirigerait plus que jamais vers un départ du club de la capitale en fin de saison.

Arrivé au Real Madrid en 2005 en provenance du Séville FC, Sergio Ramos est pour l’heure sur le chemin d’un départ libre du club de la capitale espagnole en fin de saison. En effet, son contrat expirera le 30 juin prochain, et le club madrilène et son emblématique défenseur central ne parviennent pas à trouver d’accord dans l’optique d’une prolongation. Les deux parties n’arriveraient notamment pas à s’entendre au sujet de la question de son salaire à en croire les différends échos parus dans la presse ces dernières semaines. Et visiblement, rien n’aurait avancé dans le dossier Sergio Ramos dernièrement…

Tout serait figé dans le dossier Sergio Ramos