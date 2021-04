Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a su séduire Mauricio Pochettino

Publié le 14 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Appelé par les dirigeants parisiens afin de remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino s’est confié sur son choix de rejoindre le PSG, qui coulait de source à en croire ses propos.

Après un peu plus d’une année à être écarté des terrains, Mauricio Pochettino a fait le choix d’accepter les avances du PSG qui cherchait alors un successeur à Thomas Tuchel à la toute fin de l’année civile de 2020. Au cours de son année sabbatique qui avait débuté en novembre 2019 avec son licenciement de Tottenham, Pochettino a été annoncé chez les plus grands clubs dont le Real Madrid et le FC Barcelone. Finalement, c’est au PSG qu’il a rebondi, un club qu’il a connu en tant que joueur au début des années 2000, et qui a bien changé depuis et notamment à compter de l’arrivée des Qataris en 2011. Pour Pochettino, le choix était vite fait.

« C’était le bon moment, le bon projet à accepter et commencer à travailler »