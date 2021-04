Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Mauricio Pochettino sur son arrivée au PSG !

Publié le 13 avril 2021 à 16h30 par T.M.

Durant la trêve hivernale, Leonardo a tout changé au PSG. Thomas Tuchel a été remercié et c’est Mauricio Pochettino qui est venu le remplacer sur le banc de touche. Alors que cela fait désormais un peu plus de 4 mois que l’Argentin a pris ses fonctions, il a expliqué pourquoi il avait dit oui à l’offre des Parisiens.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’auront donc pas attendu la fin de la saison pour partir sur de nouvelles bases au PSG. Alors que Thomas Tuchel avait encore 6 mois de contrat et qu’il était quasiment assuré qu’il s’en irait à la fin de la saison, la décision a été prise de le remercier lors de la trêve hivernale. Averti le 23 décembre à la suite d’une victoire face à Strasbourg, l’Allemand a fait ses valises, ayant depuis rebondi du côté de Chelsea. Un nouveau chapitre pouvait alors s’ouvrir du côté du PSG sous la houlette d'un nouvel entraîneur. Alors que plusieurs noms ont été évoqués pour venir occuper ce poste, à l'instar notamment de Massimiliano Allegri, quelques jours après le départ de Tuchel, c’est Mauricio Pochettino qui a été intronisé comme nouvel entraîneur du club de la capitale, signant alors un contrat jusqu'en 2022 avec également une autre saison en option. Passé par le PSG lors de sa carrière de joueur, l’Argentin fait donc son retour à Paris, relançant alors sa carrière d’entraîneur après un peu plus d’un an sans officier suite à son limogeage de Tottenham en novembre 2019. Cela fait donc maintenant 4 mois que Pochettino est à la tête de l’effectif parisien, tâchant de mener son équipe vers les sommets, notamment en Ligue des Champions.

« C’était un challenge massif »