Mercato - PSG : Une nouvelle piste en Serie A activée par Leonardo ?

Publié le 13 avril 2021 à 14h15 par T.M.

Préparant le mercato estival du PSG, Leonardo regarderait comme à son habitude du côté de l’Italie. Et le directeur sportif parisienne s’immiscerait dans une grosse bataille.

Grâce à Mauricio Pochettino, le PSG pourrait prendre plus que jamais l’accent argentin dans les mois à venir. Alors que l’entraîneur parisien a fait de Leandro Paredes l’un de ses hommes de base, il pourra également compter sur Angel Di Maria, qui a récemment prolongé avec le PSG. Mais la colonie argentine pourrait encore s’accroitre dans la capitale. Alors que Mauro Icardi pourrait quitter ce clan, c’est Paulo Dybala, son compatriote, qui pourrait venir le remplacer dans le cadre d’un échange avec la Juventus. De même, le nom de Lionel Messi revient encore et toujours au PSG, mais les pistes argentine se s’arrêteraient pas là.

Et maintenant De Paul ?