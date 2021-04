Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero… Le Barça joue sur tous les tableaux !

Publié le 13 avril 2021 à 12h00 par Th.B.

Le FC Barcelone travaillerait sur la signature de Sergio Agüero, mais aurait décidé de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. La venue de l’Argentin ne chamboulerait pas les plans XXL du président Joan Laporta.

Sans contestation possible, Sergio Agüero devrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival, à moins que l’Argentin ne prenne une décision avant l’ouverture du marché des transferts. En effet, à la fin de son contrat qui expire le 30 juin prochain, Agüero quittera Manchester City et s’engagera dans le club de son choix. Le FC Barcelone se rapprocherait de sa signature et pourrait ainsi doubler la Juventus ou encore le PSG. C’est en effet ce que SPORT a confié ces dernières heures. Du côté du FC Barcelone, on ne brûlerait pas les étapes pour Agüero.

Agüero avant Haaland ou Martinez ?