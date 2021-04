Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre à prévoir pour l’avenir de Koeman ?

Publié le 13 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Si on pensait Ronald Koeman confirmé dans ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone, cela serait loin d’être le cas.

Avec l’arrivée d’un nouveau président au FC Barcelone, l’avenir de Ronald Koeman était devenu plus incertain que jamais. Malgré ce qu’il a réussi à faire ces derniers mois en Catalogne, le Néerlandais a vu sa place être remise en question. Toutefois, suite à l’élection de Joan Laporta, l’entraîneur du Barça a été rassuré. « Ronald (Koeman), tu as la confiance de cette direction », avait lâché le président blaugrana lors de son investiture, avant, quelques jours plus tard, de le confirmer comme entraîneur du FC Barcelone selon différents médias espagnols.

Ça débat à Barcelone !