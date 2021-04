Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va faire un grand cadeau à Ronald Koeman !

Publié le 11 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Depuis l’été dernier, Ronald Koeman attend Memphis Depay au FC Barcelone. Et en Catalogne, Joan Laporta pourrait bien exaucer les souhaits de son entraîneur.

Après de nombreux doutes autour de l’avenir de Ronald Koeman, l’entraîneur du FC Barcelone devrait bel et bien être là la saison prochaine. Visiblement confirmé par Joan Laporta, le Néerlandais a déjà la tête tournée vers la saison prochaine, préparant pour cela le recrutement estival. Et les demandes de Koeman serait déjà connu depuis plusieurs mois d’ailleurs. En effet, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas réclame encore et toujours l’arrivée de Memphis Depay, dont le contrat avec l’OL se terminera à la fin de la saison. Et alors que cela n’a pas pu se faire ces derniers mois, cette fois pourrait bien être la bonne.

Les retrouvailles entre Koeman et Depay