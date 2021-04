Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Koeman en rajoute une couche après le Clasico !

Publié le 11 avril 2021 à 21h00 par A.D.

Après la défaite du Barça face au Real Madrid ce samedi soir, Ronald Koeman y est allé de son coup de gueule, n'hésitant pas à pointer du doigt l'arbitrage en conférence de presse d'après-match. Sur les réseaux sociaux, le coach du FC Barcelone en a remis une couche.

Ronald Koeman n'arrive pas à digérer la défaite contre le Real Madrid. Défait ce samedi soir lors du Clasico (2-1), le coach du Barça s'est insurgé et a taclé les arbitres de la rencontre. « Si tout le monde a vu le match et que vous êtes Barcelonais, deux décisions arbitrales vous mettent dans tous vos états. Il est vrai qu'en première mi-temps nous n'étions pas bons, ni en attaque ni en défense. En seconde période, nous nous sommes améliorés, mais je ne demande qu'à l'arbitre de prendre les bonnes décisions. C'est un penalty pour Braithwaite. C'est très clair. Nous devons l'accepter et nous taire. J'ai déjà dit ce que je pense. Je ne veux pas dire que nous avons perdu à cause de l'arbitre, mais ça nous a affecté. Le penalty est très clair. C'est impossible de tomber comme ça si on ne se fait pas prendre. Le juge de ligne était à dix mètres et n'a rien vu. Il n'y a pas de VAR. Je ne sais pas pourquoi il y a la VAR en Espagne, il y a le liner, quatre arbitres et la VAR. Je ne comprends toujours pas comment cela fonctionne en Espagne » , s'est emporté Ronald Koeman en conférence de presse d'après-match.

«Nous avons été malchanceux avec une mauvaise décision de l'arbitre et de la VAR»