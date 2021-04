Foot - Barcelone

Barcelone : La confession de Dembélé sur sa relation avec Messi !

Publié le 11 avril 2021 à 16h00 par K.V.

Véritablement libéré cette saison, Ousmane Dembélé enchaîne les bons matchs sous le maillot du FC Barcelone. Un renouveau qui va de paire avec une bonne entente avec Lionel Messi ? Le Français avoue ne pas se prendre la tête avec ça.

À 23 ans, Ousmane Dembélé semble enfin être libéré de ses blessures. Et cela se ressent sur les terrains, lui qui arrive à enchaîner les belles performances sous le maillot du FC Barcelone et qui est devenu un titulaire indiscutable au regard de Ronald Koeman. Plus qu'épanoui, Ousmane Dembélé le montre dans son jeu. Un constat qui se confirme au niveau de ses relations avec ses coéquipiers, comme avec Lionel Messi. Et pour cause, selon le Français, la star argentine lui est d'une grande aide.

«Messi, il nous aide beaucoup»