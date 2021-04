Foot - Barcelone

Barcelone/Real Madrid - Polémique : Koeman et Zidane règlent leur compte après le Clasico !

Publié le 11 avril 2021 à 12h30 par K.V.

Le Clasico a rendu son verdict : le Real Madrid victorieux, le FC Barcelone défait (2-1). Mais il a surtout été entaché d'une polémique qui n'en finit plus autour d'un penalty non sifflé sur Martin Braithwaite, ce qui a eu le don de faire réagir les deux entraîneurs concernés

Qui dit Clasico dit tensions. Et la rencontre de ce samedi soir n'a pas dérogé à la règle. Le Real Madrid a rapidement profité des difficultés affichées par le FC Barcelone pour prendre un avantage de deux buts à la suite de réalisations de Karim Benzema et de Toni Kroos, de quoi permettre aux madrilènes de surfer sur une bonne dynamique jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, il aura fallu attendre l'heure de jeu pour que le FC Barcelone réagisse et réduise l'écart grâce à un but du jeune défenseur Oscar Mingueza. Mais c'est bel et bien le Real Madrid qui l'a emporté (2-1). Au delà de ça, ce sont les décisions arbitrales qui ont agité la rencontre. Notamment à la 84e minute, quand Martin Braithwaite s'est écroulé dans la surface après un contact avec Benjamin Mendy. De quoi faire naître une énième polémique autour de l'arbitrage vidéo, ainsi que de nouvelles réactions de la part de Ronald Koeman et de Zinedine Zidane, qui ont échangé quelques mots à la presse pour livrer leurs impressions sur ce match et sur les décisions arbitrales.

Indigné, Koeman s'attaque à l'arbitrage

Dans des propos exprimés en conférence de presse d'après-match et rapportés par AS , Ronald Koeman est revenu sur ce fait de jeu qui aurait pu rabattre les cartes en faveur du FC Barcelone. L'entraîneur néerlandais est catégorique : « Si tout le monde a vu le match et que vous êtes Barcelonais, deux décisions arbitrales vous mettent dans tous vos états. Il est vrai qu'en première mi-temps nous n'étions pas bons, ni en attaque ni en défense. En seconde période, nous nous sommes améliorés, mais je ne demande qu'à l'arbitre de prendre les bonnes décisions. C'est un penalty pour Braithwaite. C'est très clair. Nous devons l'accepter et nous taire. J'ai déjà dit ce que je pense. Je ne veux pas dire que nous avons perdu à cause de l'arbitre, mais ça nous a affecté. » En bref, Ronald Koeman a de nouveau exprimé son incompréhension envers l'utilisation de l'arbitrage vidéo : « Le penalty est très clair. C'est impossible de tomber comme ça si on ne se fait pas prendre. Le juge de ligne était à dix mètres et n'a rien vu. Il n'y a pas de VAR. Je ne sais pas pourquoi il y a la VAR en Espagne, il y a le liner, quatre arbitres et la VAR. Je ne comprends toujours pas comment cela fonctionne en Espagne. » Une réaction à propos de laquelle Zinedine Zidane a évidemment été interrogé.

Satisfait, Zidane esquive