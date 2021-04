Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’emballe en coulisse pour Sergio Agüero !

Publié le 13 avril 2021 à 10h30 par Th.B.

Bien que la Juventus ait formulé une offre alléchante à Sergio Agüero, le FC Barcelone mènerait toujours la danse grâce à Lionel Messi. L’attaquant de Manchester City n’aurait pour le moment pas arrêté sa décision finale.

Sergio Agüero va quitter Manchester City cet été comme les deux parties l’ont fait savoir il y a peu. Ce qui signifie qu’à l’expiration de son contrat, le PSG ou encore le FC Barcelone pourraient gratuitement accueillir celui qui est surnommé El Kun et qui est le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City. Contre toute attente, le FC Barcelone mènerait la danse selon la presse catalane alors qu’il semblait que le président Joan Laporta avait décidé de passer à autre chose. Cependant, le Barça et les autres courtisans de Sergio Agüero seraient contraints de prendre leur mal en patience.

La Juve est passée à l’offensive, Agüero temporise, le Barça a l’atout Messi