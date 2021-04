Foot - Mercato

Mercato : Le FC Barcelone et le PSG dupés par Sergio Agüero ?

Publié le 13 avril 2021 à 12h30 par Th.B.

Libre de tout contrat et par conséquent, de s’engager avec le club de son choix cet été, Sergio Agüero pourrait bien faire faux bond au PSG et au FC Barcelone pourtant particulièrement intéressés par son profil. La cause ? Leeds United et… l’Independiente !

Comme Manchester City l’a récemment communiqué, Sergio Agüero quittera le club pour lequel il est le meilleur buteur de son histoire et où il va boucler sa 10ème année en juin prochain. En effet, son contrat ne sera pas prolongé et cette situation aurait déjà interpellé plusieurs cadors européens. Du côté du PSG, on compterait saisir cette opportunité en le faisant venir gratuitement à l’intersaison. Leonardo serait d’ailleurs déjà passé à l’action en lui formulant une proposition de contrat à en croire Foot Mercato . Et ce n’est pas Leandro Paredes qui fermera la porte du PSG à son compatriote. C’est du moins le message qu’il a fait passer le 1er avril dernier lors d’un entretien accordé à TyC Sports. « Nous aimons toujours jouer avec les meilleurs et le Kun en fait partie. J'espère qu'il décidera d'abord de ce qui est le mieux pour lui et ensuite, s'il vient avec nous, bienvenue ». Mais une venue de Sergio Agüero au FC Barcelone paraîtrait plus probable à ce jour. Selon SPORT , El Kun se rapprocherait du FC Barcelone pour y retrouver La Pulga, à savoir Lionel Messi dont l’avenir n’est toujours pas réglé comme l’atteste sa situation contractuelle, son contrat courant jusqu’en juin prochain. La volonté première d’Agüero serait de rejoindre le FC Barcelone. Eurosport UK a confirmé les supposés intérêts du PSG et du Barça ce mardi. Cependant, son journaliste Dean Jones a jeté un énorme froid sur une potentielle arrivée d’Agüero que ce soit au Paris Saint-Germain ou au FC Barcelone. Et ce, pour deux raisons précises.

Sa préférence pour la Premier League avec la surprenante option Leeds

Après un si long moment passé en Premier League à Manchester City, Sergio Agüero semble s’être totalement acclimaté au football britannique ainsi qu’à la vie anglaise. Actuellement, l’Argentin réfléchirait à sa prochaine destination qui aurait plus de chances d’être en Angleterre qu’au PSG ou au FC Barcelone. Dans sa rubrique Inside Football pour Eurosport UK, Dean Jones a assuré que la préférence du joueur serait d’évoluer en Premier League et particulièrement dans un club où il ne sera pas cantonné à un rôle de remplaçant comme cela pourrait être le cas à Chelsea et Tottenham notamment, deux clubs intéressés par ses services. De quoi permettre à l’option Leeds United de prendre de l’ampleur. Eurosport UK a d’ailleurs expliqué que la potentielle offre de Leeds s’avérerait être bien plus tentante qu’elle n’y paraît. Le statut du club jouerait en sa faveur pour Agüero, tout comme la présence de l’entraîneur argentin Marcelo Bielsa qui pour sa part serait confiant quant à la volonté de ses dirigeants d’être plus ambitieux sur le marché des transferts cet été. De quoi lui permettre d’opérer quelques ajustements à l’effectif des Whites et d’effectuer des améliorations dans certains secteurs de jeu. Leeds ne serait pas une option à écarter, à l’instar de l’Independiente.

