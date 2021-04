Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Les vérités du clan Neymar sur son avenir !

Publié le 13 avril 2021 à 12h15 par T.M.

Les rumeurs sur l’avenir de Neymar se multiplient à nouveau. Et face à cela, l’entourage du joueur du PSG a apporté certaines précisions.

Parti du FC Barcelone en 2017, Neymar n’a jamais vraiment oublié le club catalan depuis son arrivée au PSG. En 2019, il avait ainsi tenté le tout pour le tout pour retourner en Catalogne, en vain. Et alors qu’on pensait ce feuilleton terminé étant donné que le Brésilien était parti pour prolonger avec le club de la capitale, cela ne serait finalement pas le cas. En effet, Neymar penserait encore et toujours au Barça et afin de rejouer avec Lionel Messi au Camp Nou, il aurait stoppé toutes les discussions avec le PSG à propos de son nouveau bail.

Tout dépendra de Mbappé !