Mercato - PSG : Leandro Paredes ouvre grand la porte à Sergio Agüero !

Publié le 1 avril 2021 à 23h10 par Th.B.

Alors qu’il sera sans club à la fin de la saison, Sergio Agüero pourrait arborer la tunique du PSG s’il en décidait ainsi selon son compatriote Leandro Paredes.

Lundi soir, Manchester City mettait fin à une histoire de 10 ans en annonçant le départ cet été de Sergio Agüero, moment où son contrat sera arrivé à expiration. Il n’en fallait pas moins pour le PSG et pour certains grands clubs européens pour passer à l’action. Foot Mercato a révélé mardi, quelques heures après ladite déclaration de Manchester City, que le PSG aurait transmis une offre à Agüero, à l’instar de l’Inter, de Chelsea ou encore de Manchester United. Annoncé comme un potentiel courtisan de lui qui est surnommé de El Kun, le FC Barcelone aurait pris la décision de se focaliser sur le recrutement d’Erling Braut Haaland.

« S'il vient avec nous, bienvenue »