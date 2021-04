Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone orchestre sa campagne médiatique pour Neymar mais…

André Cury, l’ancien responsable Amérique du Sud du Barça, s’est exprimé sur l’hypothèse d’un retour de Neymar au Barça. Analyse.

André Cury, l’ancien responsable du recrutement du FC Barcelone en Amérique du Sud, à l’origine de la signature de Neymar au Camp Nou, a répondu aux questions du quotidien catalan Sport au sujet de la relance du projet Neymar par le Barça : « Un départ de Neymar du PSG cet été ? J’y crois, oui. Tout club dans le monde qui a un joueur qui dit qu'il ne va pas renouveler alors qu'il lui reste un an de contrat, est contraint de le vendre. Il n’y a plus de lien. Pourquoi rester avec un joueur qui souhaite partir ? Si le PSG avait accepté l’idée d’un départ en 2019, pourquoi pas maintenant ? Il avait alors trois ans de contrat, et désormais un seul, donc les chiffres sont différents ».

Installer l’idée qu’un retour de Neymar est possible