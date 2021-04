Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule pour Memphis Depay !

Publié le 13 avril 2021 à 22h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Leonardo étant se penchant sur les joueurs libres de tout contrat, Memphis Depay resterait dans le viseur du FC Barcelone. Mais le Borussia Dortmund lâcherait l’affaire.

Alors qu’Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund à l’intersaison en raison des nombreux intérêts dont il fait l’objet sur le marché, le club de la Ruhr serait susceptible de se laisser tenter par l’opportunité Memphis Depay qui n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin prochain avec l’OL. Certes, le PSG serait dans le coup, mais le FC Barcelone aurait plus de chances de mener à bien cette opération en raison de la volonté de Ronald Koeman de recruter sin compatriote néerlandais. Et à en croire la presse allemande, le Borussia Dortmund n’aurait pas l’intention de concrétiser son intérêt pour Memphis Depay.

Le BvB hors course, mais…