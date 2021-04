Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout va se jouer maintenant pour Sergio Agüero !

Publié le 14 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé au FC Barcelone et dans d’autres clubs de Premier League que Manchester City qu’il quittera cet été, Sergio Agüero pourrait se rapprocher du Barça, son agent ayant été aperçu en Catalogne.

Les informations se suivent et ne se ressemblent pas pour Sergio Agüero. Mardi, SPORT a affirmé que le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City qui sera libre de tout contrat cet été, se rapprocherait considérablement du FC Barcelone. En parallèle, Eurosport UK a confié via son journaliste Dean Jones que Leeds United serait une option plus que probable en raison du statut du club et de la présence de son compatriote Marcelo Bielsa à la tête de l’effectif, tout en faisant savoir que Sergio Agüero avait pour plan à terme de revenir en Argentine à l’Independiente. Cependant, le clan Agüero se trouverait en Espagne.

Le représentant d’Agüero à Barcelone