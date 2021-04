Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ est déjà bouclé pour cet été !

Publié le 14 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Prêté à Sassuolo l'été dernier, Maxime Lopez a disputé les 20 rencontres nécessaires pour que son option d'achat soit levée. Il ne reviendra donc pas à l'OM.

« Je me sens bien ici. La page OM est tournée. Ça m’a fait du bien de partir. C’est quand même un club à part. Regardez cette saison comment les joueurs ont été exposés, combien cela a été dur pour eux . » Dans les colonnes de L'Equipe , Maxime Lopez confirmait ces derniers jours qu'il ne reviendrait pas à l'OM. Toutefois, encore fallait-il qu'il remplisse les conditions nécessaires pour que l'option d'achat soit levée par Sassuolo où il est prêté depuis l'été dernier. En disputant son 20e match en Serie A, c'est désormais choses faite comme il l'explique lui-même.

Maxime Lopez confirme son départ