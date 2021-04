Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Varane… Le projet du Real Madrid prend forme !

Publié le 14 avril 2021 à 12h10 par Th.B.

Afin de bénéficier de toutes ses chances de mener à bien le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid prévoirait de sacrifier Raphaël Varane et d’effectuer de grosses ventes pour l’attaquant du PSG, entre autres.

« Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant ». Comme le principal intéressé l’a fait savoir mardi soir dans la foulée de la qualification du PSG pour la demi-finale de la Ligue des champions à TNT Sports , la prolongation de contrat de Neymar ne semble plus être un sujet d’actualité. En ce qui concerne son compère d’attaque Kylian Mbappé, la tendance est bien différente. Comme le10sport.com vous l’a assuré le 8 avril dernier, les discussions sont bloquées entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG. Le contrat courant jusqu’en juin 2022 du Français n’est toujours pas prolongé et cette situation devrait engendrer une vente cet été. Le Real Madrid ne compterait pas laisser le train Kylian Mbappé passer une deuxième fois, après avoir manqué le coche en 2017. Et pour assurer ses arrières pour l’attaquant du PSG, le club merengue préparerait son coup.

Pour Alaba et Mbappé, le Real Madrid serait prêt à sacrifier Varane !