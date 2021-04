Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mbappé, Messi... Laporta joue son va-tout pour Haaland !

Publié le 14 avril 2021 à 9h30 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta voudrait mettre la main sur Erling Braut Haaland et tente de le convaincre de s'engager avec le club catalan.

Agé seulement de 20 ans, Erling Braut Haaland réalise une saison exceptionnelle au Borussia Dortmund. Auteur de 21 buts en 23 matches de Bundesliga, l’attaquant norvégien impressionne au sein du club de la Ruhr, qui pourrait vite devenir trop petit pour lui. Arrivé en Allemagne en janvier 2020, Haaland attire les meilleures équipes européennes à l’instar du Real Madrid, de Manchester United ou encore de Chelsea. Les dirigeants du Borussia Dortmund seraient réticents à la vendre, mais en cas de bonne offre, ils pourraient accepter de le libérer. Et malgré ses grosses difficultés économiques, le FC Barcelone semble décidé à tenter le coup Haaland.

Les arguments de Laporta pour convaincre Haaland