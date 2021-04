Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prix astronomique fixé pour Erling Haaland ?

Publié le 13 avril 2021 à 16h00 par La rédaction

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland sera l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. Si Dortmund ne souhaite pas le lâcher pour le moment, une énorme offre pourrait faire changer d'avis le club allemand.

Depuis ses débuts en Ligue des Champions avec le RB Salzbourg et encore plus depuis qu’il a signé au Borussia Dortmund, Erling Haaland affole les compteurs et les grands clubs européens. Les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, seraient sur les traces du buteur norvégien, tout comme Chelsea, Manchester City ou encore le PSG. Mais pour rafler la mise avec Haaland, il faudra mettre la main au portefeuille...

Dortmund réclame au minimum 160M€