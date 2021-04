Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’échange Neymar-Griezmann bientôt relancé

Publié le 14 avril 2021 à 7h15 par A.M.

La relance par le club catalan du dossier Neymar, suite au pressing de Messi pour son come-back, prendra obligatoirement la forme d’une offre d’échange avec Griezmann. Explication.

Dans son édition du lundi, le quotidien L’Equipe révèle que Lionel Messi s’active actuellement pour convaincre Neymar de ne pas prolonger au PSG pour le rejoindre au FC Barcelone cet été, à un an de la fin de son contrat. Pour cela, l’attaquant argentin dispose visiblement du soutien de la nouvelle direction du club catalan, et notamment du président élu Joan Laporta.

Option incontournable pour Barcelone

Lorsque l’on analyse la situation, on peut d’ores et déjà en tirer une conclusion incontournable : l’option d’un échange avec Griezmann sera évoquée entre les deux clubs. Si le Barça veut rapatrier Neymar, il n’aura pas d’autre choix, compte tenu de sa situation financière catastrophique, que de proposer un échange Neymar-Griezmann au PSG, afin de faire signer Neymar sans sortir de cash et de dégager une place conséquente dans la masse salariale pour financer une partie des émoluments de l’attaquant brésilien.