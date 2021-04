Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Riolo a trouvé la solution pour sauver le projet McCourt !

Publié le 14 avril 2021 à 4h00 par A.M.

La saison prochaine, l'OM ne retournera pas en Ligue des champions. Mais pour Daniel Riolo, ce n'est pas une catastrophe pour Frank McCourt dont l'avenir à Marseille passera de toute façon pour une Super League.

Après avoir regoûté à la Ligue des Champions, l'OM devra de nouveau patienter avant d'y retourner. En effet, le club phocéen est d'ores et déjà distancé dans la course au podium et ne peut envisager mieux qu'une cinquième place qualificative pour la Ligue Europa. Un sacré manque à gagner d'un point de vue économique pour l'OM. Mais Daniel Riolo estime que le projet McCourt ne pourra être sauvé que par la mise en place d'une Super League.

«Le salut pour McCourt ce sera la Super League Européenne»