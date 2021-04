Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Mbappé, le Real Madrid prépare un mercato de folie !

Publié le 14 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

N’ayant pas recruté lors des deux dernières sessions de transferts, le Real Madrid compterait frapper fort cet été en recrutant à la fois la pépite du PSG, à savoir Kylian Mbappé, ainsi que celle du Borussia Dortmund en la personne d’Erling Braut Haaland.

« J'ai le sentiment/l'information que Florentino (ndlr Pérez) va opter pour Haaland et Mbappé cette saison. Si Haaland a la possibilité de quitter Dortmund cet été, c'est là que le Real Madrid va se trouver. Ensuite, nous verrons quel argent doit être mis en place et d'où il viendra, mais je pense que Raiola doit être dans son rôle. Nous devons rappeler qu'il est venu la semaine dernière à Barcelone et à Madrid en tant que représentant du joueur ». Voici le message que le journaliste Antonio Romero a confié au Bernabeu Digital . Le président du Real Madrid, à savoir Florentino Pérez, prévoirait de prendre tout le monde de court sur le marché en mettant la main sur Kylian Mbappé et en raflant la mise dans la très disputée opération Erling Braut Haaland. Et la tendance se confirme… dans l’hexagone !

Haaland et Mbappé, l’attaquant du PSG grâce à Zidane ?