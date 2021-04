Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Borussia Dortmund met les choses au clair pour Erling Haaland !

Publié le 13 avril 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 13 avril 2021 à 14h33

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du Real Madrid avec insistance ces derniers temps, le Borussia Dortmund semble refuser d'infléchir sa position quant à l'avenir d'Erling Haaland cet été.

Arrivé au Borussia Dortmund à l’hiver 2020 en provenance du RB Salzbourg, Erling Haaland marque depuis les esprits au sein du club de la Ruhr. Et pour cause, le joueur âgé de 20 ans enchaine les buts, et ses grandes performances lui ont logiquement ouvert la porte des plus grandes écuries européennes. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore Chelsea sont annoncés sur les traces du buteur natif de Leeds en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Un mercato estival au cours duquel le Borussia Dortmund pourrait taper le gros lot en vendant Erling Haaland contre une somme bien supérieure aux 75 M€ de sa clause libératoire qui s’activera à l’été 2022.

« Michael Zorc nous a clairement indiqué que le BVB ne voulait pas le vendre »

Cependant, cette perspective de réaliser une énorme plus-value avec un joueur acheté 20 M€ ne semble pas séduire les dirigeants allemands tant que ça. En effet, Mino Raiola a tout récemment indiqué que le board du Borussia Dortmund n’entendait pas vendre son client, même si le célèbre agent semble n’en avoir que faire. « Je peux confirmer que j'étais à Dortmund pour des entretiens. Michael Zorc nous a clairement indiqué que le BVB ne voulait pas vendre Erling (Haaland) cet été. Je respecte cet avis, mais cela ne veut pas dire automatiquement que je suis d’accord. Le Borussia a été très clair dans ses opinions. Nous sommes d’accord avec cela. Il n'y a pas de guerre entre nous et le Borussia, absolument pas ! La relation avec Zorc, Watzke et Kehl est toujours bonne », a indiqué l’agent d’Erling Haaland à Sport1 .

« Lui mettre une étiquette de prix n'est pas mon travail »

Les dirigeants vont donc devoir batailler avec Mino Raiola au sujet de leur pépite que tout le monde s’arrache en Europe. Cela rend en tous cas délicate la position d’Edin Terzic, l’entraîneur du club de Bundesliga. En effet, présent en conférence de presse ce mardi à la veille du quart de finale retour de la Ligue des Champions opposant le Borussia Dortmund à Manchester City, le technicien germano-Croate a refusé de s’exprimer sur tous les bruits qui entourent l’avenir d’Erling Haaland. « Lui mettre une étiquette de prix n'est pas mon travail. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs à son sujet. Mon travail est de tirer le meilleur parti de lui », a-t-il lâché. En attendant, le Real Madrid patienterait en coulisses en attendant la bonne opportunité à saisir pour enrôler Erling Haaland, lui qui viendrait dans l’optique de prendre la succession de Karim Benzema soit dès cet été, soit en 2022 si aucun autre club ne répond aux éventuelles prétentions élevées du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid attendrait un signe du Borussia Dortmund