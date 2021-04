Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta veut faire le bonheur de Lionel Messi !

Publié le 15 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que Lionel Messi est en fin de contrat en juin prochain, le FC Barcelone aurait entamé les discussions avec son ami Sergio Agüero libre de s’engager avec le club de son choix.

« Nous aimons toujours jouer avec les meilleurs et le Kun en fait partie. J'espère qu'il décidera d'abord de ce qui est le mieux pour lui et ensuite, s'il vient avec nous, bienvenue ». Les jours passent et le feuilleton Sergio Agüero semble se rapprocher de son épilogue. Comme en attestent les propos énoncés par Leandro Paredes à TyC Sports le 1er avril dernier, le buteur de Manchester City qui sera libre de tout contrat cet été est le bienvenu au PSG qui aurait selon Foot Mercato formulé une offre à l’Argentin. Cependant, le FC Barcelone serait en passe une véritable option dans cette opération.

Un entretien avec le clan Agüero