Mercato - OM : Longoria mis en grand danger par Milik ?

Publié le 15 avril 2021 à 2h45 par A.M.

Alors qu'il dispose d'une clause pour quitter l'OM cet été, Arkadiusz Milik pourrait bien poser des problèmes à Pablo Longoria.

En quête d'un attaquant cet hiver, l'OM a obtenu le prêt d'Arkadiusz Milik dont la situation était devenue intenable à Naples. Un très joli coup signé Pablo Longoria qui offre au club phocéen son meilleur avant-centre depuis de nombreuses années. Toutefois, bien que l'option d'achat soit quasiment obligatoire, une clause permettra au Polonais de quitter l'OM si une offre de 12M€ arrive sur le bureau des dirigeants marseillais. Et selon le journaliste de RMC , Florent Germain, un départ d'Arkadiusz Milik pourrait faire redescendre Pablo Longoria de son piédestal alors que jusque-là, il fait l'unanimité auprès des supporters.

«Si Milik part, ça va mettre la pression sur Longoria»