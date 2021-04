Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une tendance très claire pour le recrutement de Longoria !

Publié le 14 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria devrait opérer de nombreux changements au sein de l’OM. Et alors que plusieurs arrivées seraient attendues sur la Canebière, les terrains de chasse de l’Espagnol seraient identifiés.

Du côté de l’OM, Frank McCourt a décidé de repartir sur de nouvelles bases, décidant de confier les clés du club phocéen à Pablo Longoria. Anciennement « Head of Football », l’Espagnol est désormais président et a les pleins pouvoirs à l’OM. Par conséquent, Longoria aura la mission de construire ce nouveau projet en collaboration avec Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur marseillais. Et cet été, un grand chamboulement est attendu au sein du club phocéen, à la fois au rayon des arrivées, mais aussi des arrivées.

Quel visage pour l’OM version Longoria ?