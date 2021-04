Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup de gueule sur l’avenir de Milik !

Publié le 14 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’Arkadiusz Milik est annoncé partant de l’OM vers la Juventus l’été prochain, l’ancien entraîneur marseillais Rolland Courbis a poussé un gros coup de gueule à ce sujet.

Interrogé en conférence de presse le 9 mars dernier, Pablo Longoria affichait une grande sérénité sur l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’OM : « Notre envie c'est de travailler ensemble mais vous savez, je suis ouvert aux situations du marché (…) Notre intention est de garder Milik dans le futur de ce club. L'OM a le contrôle total sur la situation du joueur », confiait alors le président de l’OM. Pourtant, Milik est annoncé comme la grande priorité de la Juventus qui pourrait profiter d’une clause à 12M€ pour recruter le buteur polonais, ce qui a le dont d’agacer un ancien entraîneur de l’OM.

« Quand je vois Milik, ça me gonfle… »